Dom katolicki w Kaliszu w remoncie. Do użytku oddano już świetlicę. ZDJĘCIA

Dom katolicki w Kaliszu w remoncie

Tzw. dom katolicki przy ul. 3 Maja to budynek wzniesiony przez mieszkańców naszego miasta w okresie międzywojennym. Jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

- Cieszy mnie, że staraniem parafii św. Mikołaja, do której należy, budynek jest remontowany. Gotowa jest elewacja frontowa, wymieniona stolarka – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

W środę odbyła się uroczystość oddania do użytku pomieszczeń, z których na co dzień korzystają podopieczni Świetlica socjoterapeutyczna "Anielska Ostoja" Trzydzieścioro dzieci tutaj uczy się i rozwijają pasje. To jedna z 6 świetlic w Kaliszu.

- Niech nowo wyremontowane pomieszczenia służą społeczności śródmieścia. A dom katolicki tętni życiem – dodaje Krystian Kinastowski.

W uroczystym otwarciu wziął udział również biskup kaliski Damian Bryl.