Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu. Ponad 200 osób na kwarantannie. Jak wygląda sytuacja w placówce?

- W DPS jest moja uwięziona moja mama i jest przerażona tak samo jak my. W środku są osoby, które mogą mieć objawy zakażenia. Nikt im nie robi testów. Wszyscy mówią, że to sanepid z Poznania ich przejął. A sanepid z Poznania, że testy robi Kalisz. Mydlą nam oczy. To już jest kpina, co tam się dzieje, a raczej co się nie dzieje oprócz tego, że wirus się szerzy. Proszę pomóżcie tym pracownikom i pensjonariuszom. Błagam o pomoc. Strasznie boje się o zdrowie i życie swojej mamy - napisała do nas jedna z czytelniczek.