Dom Seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie kolejnym ogniskiem koronawirusa w regionie

Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” jest jednostką organizacyjną Fundacji „Z Godnością” i działa od blisko pięciu lat. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie stałej całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz z uwzględnieniem stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Pensjonariusze przebywający w Domu Seniora „Bursztynowe Zacisze” mogą zamieszkać w przestronnych pokojach 1-, 2- lub 3-osobowych W sumie może tutaj przebywać ponad 60 osób.

Jak się okazuje, personel placówki został zakażony koronawirusem. To w sumie 14 osób. Sanepid zdecydował o zamknięciu Domu Seniora do 13 maja. Na razie nie wiadomo, czy doszło do zakażeń wśród podopiecznych placówki.