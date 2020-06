Domek parkowego w Kaliszu. Miasto wciąż sądzi się z najemcą. ZDJĘCIA

W maju 2017 roku Miasto wypowiedziało dzierżawcy domku parkowego umowę najmu. Było to związane z ówczesnymi planami dotyczącymi rewitalizacji parku miejskiego. Zastrzeżenia budziła zabudowa wokół budynku, zarówno pod względem estetycznym jak i budowlanym oraz powiększający się obszar ogródka piwnego, bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielem terenu i brak jakichkolwiek opłat za zajmowaną dodatkowo powierzchnię.

Czynsz za niespełna 45 metrów kwadratowych lokalu wynosił 498,10 zł brutto. W czerwcu 2017 roku najemca wystąpił do Prezydenta Miasta Kalisza o wyrażenie zgody na korzystanie z lokalu na dotychczasowych warunkach do 30 września 2017 roku i wyrażono na to zgodę. Ale użytkownik nie zdał po tym terminie lokalu. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wezwał go więc do ostatecznego wydania lokalu do 30 listopada 2017 r. Także bezskutecznie.

- Miasto podjęło już szereg działań, zmierzających do rozwiązania problemu. Niektórych niestety nie możemy przyspieszyć, są one zależne od choćby terminów sądowych – mówi prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.