Dożynki w gminie Blizanów. Gminno-parafialne święto plonów w Żernikach ZDJĘCIA

Dożynki rozpoczęła msza św. w kościele w Rychnowie, którą odprawili ks. Przemysław Krzywański, proboszcz parafii Rychnów oraz ks. Sebastian Kąkol. Wieniec i dwa bochny chleba zostały przekazane przez delegacje proboszczowi i poświęcone podczas mszy św. W homilii ks. Przemysław Krzywański zwrócił uwagę na to, by znaleźć w swojej pracy czas na wyrażenie wdzięczności i radości. Podkreślając doniosłość trudu pracujących na roli przywołał powiedzenie: "Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza".

Następnie uczestnicy przejechali do Żernik. Na plac dożynkowy przemaszerowali barwnym korowodem. Starostowie dożynek: Emilia Raczyk z Wyganek i Marcin Raczy z Żernik przekazali na ręce wójta Sławomira Musioła dorodny bochen chleba wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Natomiast delegacja mieszkańców wsi organizujących dożynki (Joanna Tomczyk, Longina Bitner, Marek Pietrucha i Wojciech Adamkiewicz) przekazała wieniec, który odebrali: Janusz Nowak - członek zarządu powiatu kaliskiego, Marzena Kmieć - zastępca wójta gminy, Jan Wojtyła - przewodniczący Rady Gminy Blizanów oraz Andrzej Kasprzak - wiceprzewodniczący Rady Gminy.