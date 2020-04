DPS w Kaliszu. Pracownicy u kresu sił. W placówce nie ma pielęgniarek. Apel władz miasta WIDEO

- Żona poszła do pracy 9 kwietnia i już tam została. Zakażone koronawirsuem kierownictwo mogło puścić placówkę i jest w domu na kwarantannie. Pozostałe osoby są na permanentnym dyżurze. Co gorsza, w DPS-ie nie ma pielęgniarki, uprawnionej do podawania leków czy insuliny. Musza to robić inni. A co będzie, jeśli z przemęczenia ktoś popełni błąd? Kto za to odpowie? Poza tym wciąż jest wielki strach, że może dojść do kolejnych zakażeń - mówi nam mąż jednej z pracownic Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.