Drive it Day, czyli Dzień Jeżdżenia Klasykiem w Kaliszu ZDJĘCIA

W wydarzeniu chodzi o to, by przez cały dzień podróżować jedynie autami i motocyklami klasycznymi - do pracy, do sklepu czy przy jakiejkolwiek innej okazji, tego dnia właściciele klasyków powinni korzystać tylko z nich, pokazując, że miejsce samochodów sprzed 30, 40 czy 50 lat wcale nie musi być w muzeum.

Kaliscy miłośnicy takich pojazdów spotkali się wieczorem na Centrum Przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej i stamtąd wyruszyli na ulice miasta.