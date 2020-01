Drożejący prąd zmorą samorządów. Czy Kalisz będzie szukać oszczędności?

W 2019 roku Urząd Miasta Kalisza wraz z podległymi jednostkami wydał na energię elektryczną kwotę 4 mln 41 tys. zł. To kwota przybliżona, ponieważ w niektórych jednostkach nie wpłynęły jeszcze wszystkie faktury obejmujące zużycie energii elektrycznej w grudniu 2019 r. Należy jednak zaznaczyć, iż w wyniku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ceny za energię w 2019 roku zostały „zamrożone” na poziomie czerwca 2018 roku. Miasto płaciło więc stawki wynikające z przetargu na 2018 rok, czyli około 218 - 220 zł/MWh (netto), a nie z przetargu na 2019 rok, gdzie stawki wynoszą już 306 - 308 zł/MWh (netto). Mówimy tu o stawkach dotyczących samego zakupu energii. Koszty dystrybucyjne nieznacznie się zmieniły, w wyniku obniżenia tylko jednej opłaty dystrybucyjnej, tzw. stawki przejściowej - regulowanej również zapisami wspomnianej Ustawy.

Rosnące ceny prądu spędzają sen z powiek wielu samorządom. Niektóre w poszukiwaniu oszczędności rezygnują z nocnego oświetlenia ulic lub dodatkowych iluminacji. Jak to wygląda w Kaliszu?

Jednym ze sposobów na oszczędności jest zakup przez kaliski ratusz energooszczędnego oświetlenia ledowego i energooszczędnych urządzeń. Główne oszczędności wynikające z modernizacji oświetlenia na lampy ledowe to efekt uczestnictwa Miasta w dwóch programach: Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, które realizowała spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. W ramach tych programów poziom zużycia energii na potrzeby oświetlenia Miasta zredukowano o ok. 65 %. W ramach obu programów na terenie Miasta zmodernizowano ponad 1800 opraw oświetleniowych oraz wymieniono blisko 300 słupów oświetleniowych. Dla nowo powstałego oświetlenia Miasto również korzysta z niższych stawek za energię, uzyskanych z przetargu organizowanego przez spółkę OUiD dla grupowego zakupu energii, a nie ze stawek cennikowych lokalnego sprzedawcy energii.

Wiadomo już, że w 2020 roku koszty dystrybucji energii elektrycznej wzrosną średnio o około 3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W ocenie miasta jest to niewielka podwyżka, która nie będzie bezpośrednio wpływać na ograniczenie zużycia energii przez Miasto Kalisz i jednostki podległe. Jednak ewentualne ograniczenie iluminacji miejskich w przyszłym sezonie będzie sposobem na zaoszczędzenie energii, a tym samym przyczynieniem się do proekologicznej polityki Miasta.