Dwa rekordowe zwycięstwa Julii Maik w Toruniu ZDJĘCIA

Julia Maik już podczas eliminacji na 50 m stylem dowolnym była najszybsza, wynikiem 26,13 s poprawiając swój rekord życiowy. W tym momencie jest to najlepszy rezultat w Polsce wśród seniorów i piąty w Europie wśród juniorów. W rozegranych w odstępie kilku minut wyścigach półfinałowych i finałowych zawodniczka KKS-u znów była bezkonkurencyjna. W finale pokonała reprezentantkę gospodarzy AZS UMCS Lublin Zuzannę Rabiniak. Na koniec pierwszego dnia imprezy kaliszanka potwierdziła wysoką formę, zajmując drugie miejsce na dystansie 200 m stylem dowolnym i ustanawiając kolejny rekord życiowy wynikiem 2:06,25 min., o prawie 3 sekundy lepszym od poprzedniego. Szybsza od nie była tylko reprezentantka Polski Daniela Georges.

W drugim dniu zawodów Julia Maik wzięła rewanż na trenującej przez lata w USA Georges, wygrywając 100 m stylem dowolnym. I znów poprawiła życiówkę na 57,14 s. Wcześniej podopieczna trenera Dominika Grudzińskiego wygrała eliminacje w konkurencji 50 m delfinem, uzyskując znakomity czas 27,64 s, o ponad sekundę lepszy od poprzedniego rekordu życiowego. Z półfinału na tym dystansie kaliszanka wycofała się, oszczędzając siły na setkę kraulem. Co ciekawe, w półfinałach i finale żadna z delfinistek nie popłynęła szybciej od Julii.Julia Maik bardzo lubi ścigać się w Aqua Lublin.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zawodniczka KKS triumfowała tu na 50 i 100 m stylem dowolnym zarówno podczas letnich, jak i zimowych mistrzostw kraju juniorów 16-letnich.Życiówki

W Memoriale Henryka Kosakowskiego wystąpili jeszcze dwaj inni pływacy KKS Włókniarz 1925: Daniel Wytwer i Łukasz Kardoliński, którzy również potwierdzili dobre przygotowanie do sezonu. Daniel Wytwer w rywalizacji juniorów młodszych zajął drugie miejsce na dystansie 200 m delfinem z czasem 2:22,47 min. Poza tym zajął czwarte lokaty na 50 i 100 m delfinem. W tej pierwszej konkurencji podopieczny trenera Dominika Grudzińskiego ustanowił rekord życiowy wynikiem 27,74 s. Kolejne rekordy życiowe Wytwer ustanowił w stylu dowolnym na dystansach 50 i 200 m, uzyskując rezultaty 26,31 s. oraz 2:09,39 min. W rywalizacji juniorów dobrze zaprezentował się Łukasz Kardoliński, który uplasował się na szóstym miejscu na dystansie 200 m stylem dowolnym z rekordem życiowym 2:06,09 min. Kolejne życiówki zawodnik KKS ustanowił na 50 m stylem dowolnym (26,11 s) i 50 m delfinem (28,47 s).

Przygotowanie do zawodów i udział w nich zawodników KKS Włókniarz 1925 Kalisz był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu.