Dwie ofiary wypadku drogowego pod Zdunami ZDJĘCIA

Policja w Kaliszu sypie mandatami za łamanie ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu może wyjsć tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże są zamknięte. Mamy też obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Za złamanie zak...