Działacze PSL ostrzegają, że zboże z Ukrainy przecieka nielegalnie do Polski

Rosyjska agresja na Ukrainę skutkuje poważnym kryzysem żywnościowym. W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie sytuacja zmierza w kierunku masowego głodu. Rosja blokuje porty Ukrainy, uniemożliwiając eksport milionów ton zboża na rynki światowe i stosuje ograniczenia oraz cła na wywóz własnej produkcji. Prowadzi też kampanię dezinformacyjną, oskarżając Zachód o stworzenie zagrożenia żywnościowego. Głód i rosyjska propaganda w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie pokieruje ludzi do Europy. A migracje będą trudne do opanowania.

W związku z wojną na Ukrainie i ograniczeniami w portach, ukraińskie zboże jest dodatkowo eksportowane przez Polskę.

- Wspieramy wszystkie te starania, żeby można było te zasoby jeszcze z ubiegłych żniw na Ukrainie wywieźć. Mamy jednak sygnały, że pewna część tych zbóż zaczyna osiadać w Polsce. Żeby nie było takiej sytuacji, że wojna na Ukrainie ma swoje konsekwencje dla cen zbóż w Polsce zaproponowaliśmy projekt ustawy, który zobowiązywał by eksporterów do uiszczenia kaucji. Miałaby ona zabezpieczyć przed pozostawieniem zboża w Polsce - powiedział Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Uważamy, że Komisja Europejska powinna zabezpieczyć to wywiezienie, żeby zboża trafiły tam gdzie istnieje widmo ewentualnego głodu, co mogłoby spowodować konsekwencje społeczne w postaci presji migracyjnej