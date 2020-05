Dzięki władzom powiatu kaliskiego i gmin Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu kupił niezbędny sprzęt ZDJĘCIA

Dyrektor kaliskiego szpitala Radosław Kołaciński złożył w piątek na ręce starosty Krzysztofa Nosal podziękowania za wsparcie finansowe. Dotacje na zakup sprzętu przekazał zarówno powiat, jak i poszczególne gminy: Stawiszyn, Opatówek, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielki, Koźminek, Lisków, Mycielin, Szczytniki i Żelazków.

- Starosta jako pierwszy do mnie zadzwonił i zapytał czego nam potrzeba w pierwszej kolejności w walce z koronawirusem […] wówczas zapadła decyzja, że będzie to sprzęt, który będzie służył pacjentom również w przyszłości nie tylko w czasie pandemii. [..] Błyskawiczna reakcja starostwa oraz Rady Powiatu Kaliskiego na czele z przewodniczącym Janem Kłyszem spowodowała, że nasi pacjenci mogą czuć się bardziej bezpieczni. Do tej akcji włączyło się 11 gmin wraz ze starostwem, a suma jaka została przekazana do naszego szpitala to ponad 100 000 zł. Koszt respiratora to 80 000 zł, kardiomonitor 13 000 zł i 14 000 zł łóżko - mówi Radosław Kołaciński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.Ludwika Perzyny w Kaliszu.