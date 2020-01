Dzień bez Opakowań Foliowych w Kaliszu. Prezydent rozdawał ekologiczne torby ZDJĘCIA

Do propagowania proekologicznych działań przyłącza się również Kalisz. Mieszkańcy otrzymają dziś 500 bawełnianych toreb na zakupy, a także kilkadziesiąt worków uszytych przez Kaliski Klub „Amazonki”. Przedsięwzięcie ma zachęcić kaliszan do korzystania z toreb wielorazowego użytku, zamiast foliowych jednorazówek.

Ekologiczne torby przekazał mieszkańcom m.in. prezydent Krystian Kinastowski. Otrzymali je także radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Po ich odbiór można zgłaszać się również do ratusza, do pokoju nr 23, do godz 15.30 (lub do wyczerpania zapasów).