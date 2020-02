Dzień Języka Polskiego w Szkole Podstawowej w Strzałkowie ZDJĘCIA

Kaliskie drużyny szachowe awansowały do II i do III ligi juniorów ZDJĘCIA

Zawodnicy Kaliskiego Towarzystwa Szachowego spisali się fantastycznie w III i w IV lidze juniorów. Ci pierwsi zajęli drugie miejsce i awansowali do drugiej ligi, co oznacza, że na centralnym szczeblu KTS będzie mieć dwie ekipy. Ci drudzy wygrali IV ligę i awansowali do III.