Dzień Spaghetti. Gdzie można zjeść najlepsze długie nitki w Kaliszu? Ranking włoskich restauracji

Spaghetti to rodzaj długiego, cienkiego makaronu, podstawa dań tradycyjnej kuchni włoskiej. W języku polskim słowo to bywa również używane w odniesieniu do potraw z tego makaronu. Typowe danie składa się z porcji świeżo ugotowanego makaronu wymieszanego z odpowiednim sosem (najpopularniejsze to bolognese i carbonara) i opcjonalnie posypanego serem (we Włoszech najczęściej parmezanem lub pecorino).