Dzień wcześniaka. To święto maluszków, którymi opiekuje się również kaliski szpital.ZDJĘCIA OPRAC.: ESA

17. listopada to Dzień Wcześniaka. To wyjątkowe święto również w kaliskim szpitalu. Tutejszy Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka opiekuje się nawet ok. 70-95 takimi maluszkami miesięcznie!