Dziennik Minotaura w czasach zarazy - Galeria Sztuki im. Jana Tarasina zaprasza na wystawę online

Podążajcie za mną, a powiodę Was przez pokrętne korytarze labiryntu i ukażę, jak obecne, niespodziewane i niechciane chwile przeglądają się w tym, co o nich już od dawna powiadano. Wasz Minotaur

DZIEŃ 2

Gdy wzburzona rzeczywistość wystąpiła z brzegów, wypłynęła na wierzch ohydna maź przypadku, który dotychczas zalegał spokojnie na jej dnie. Bywały europejskie akweny, w których codzienność zdawała się być nieruchomą, błękitną taflą. Niezmienną do tego stopnia, że zacząłem mniemać, iż przypadek nie istnieje, a jeśli nawet, to łatwo go przepędzić w zamorskie kraje kijem zamożnej rutyny. Może kiedyś był żarłoczną bestią – myślałem – ale dzisiaj przecież udomowiłem go i wytresowałam tak doskonale, że wraz z absurdem stał się ulubionym klaunem artystycznych wydarzeń. A dzisiaj obydwaj zbiesili się do tego stopnia, że trzeba było pozamykać galerie, muzea, teatry, kina i kościoły.

Wasz Minotaur

Kolejne części będą się pojawiać na stronie galerii.