Dziewięciu zdrowych już pacjentów opuściło dziś szpital w Wolicy ZDJĘCIA

Siedmiu z nich było pod respiratorami, a dwóch bez respiratorów; wszyscy z potwierdzonymi ujemnymi wynikami na Covid-19. Dziś przetransportowano ich do Pleszewskiego Centrum Medycznego na oddział opieki długoterminowej.

- Dobrze, że ci pacjenci są zdrowi i z tego się cieszymy, jednak jest to szpital jednoimienny i dłużej nie mogą tu przebywać. Zrobiliśmy im po kilka testów, by mieć całkowitą pewność, że nie mają koronawirusa - wyjaśnia Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala.

W Wolicy nadal znajduje się 41 pacjentów.

- Szpital jest gotowy, by przyjmować kolejnych i to dzieje się sukcesywnie, bo w ostatnich dniach przyjęliśmy dwie osoby - dodaje dyrektor Wysocki.

Dodajmy, że zapadła decyzja o tym, by zakupić kolejny kontener, w którym odbywać się będzie rehabilitacja pracowników szpitala. Placówka w Wolicy miała własnych rehabilitantów, którzy - po przekształceniu jej w szpital jednoimienny - nie mieli pracy. Przydadzą się w obecnej sytuacji, kiedy personel szpitala jest przeciążony fizycznie, opiekując się obłożnie chorymi.

- Do tej obsługi pacjentów trzeba mieć siłę fizyczną, nasz personel teraz sam potrzebuje pomocy rehabilitanta i to mu zapewnimy - kończy Wysocki.