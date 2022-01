Dziś najbardziej depresyjny dzień w roku. Specjaliści doradzają, aby pracodawcy wspierali swoich pracowników

Najbardziej depresyjny dzień w roku daje się we znaki pracownikom

Pandemia i przeniesienie pracy z biura do domu sprawiło, że pracownikom zaczęło brakować wielu elementów z codziennej, biurowej pracy takich jak bezpośrednie kontakty ze współpracownikami – 85%, spotkania przy kawie – 78% czy po prostu atmosfery biura – 68% - tak wynika z badania Dailyfruits. Brak bezpośredniego kontaktu pracowników utrudnia budowanie atmosfery i integrację zespołów, a także wpływa negatywnie na ich samopoczucie, a to może odbić się na jakości pracy zwłaszcza w okresie zimowym. To dodatkowo może dać się we znaki w najbardziej depresyjnym dniu w roku!