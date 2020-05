"Dziurella" to nie rząpie a szubienica? Nowe ustalenia Muzeum Okręgowego ZDJĘCIA

Jakie działania powinny więc zostać podjęte?

- Jest to obiekt zniszczony i rozebrany w pewnym momencie przez mieszkańców Kalisza, więc warto zadać sobie pytanie czy chcemy go z powrotem odkopać i wystawić na widok publiczny? - stwierdził Nowak.

– Będziemy liczyć na to, że władze miasta skorzystają z naszej teorii i będą chciały dalej dyskutować na ten temat.

Opcje są dwie: albo zasypać, albo eksponować. Mam nadzieję, że trzecia opcja – odbudować – w ogóle nie wchodzi w grę. My uważamy, że należałoby jeszcze raz pochylić się nad rozważeniem zabezpieczenia i zasypania tego miejsca - zaznaczyła dyrektor MOZK Sylwia Kucharska. - Musimy patrzeć w przyszłość i na to, jakie mamy oczekiwania w stosunku do tego miejsca, do kaliskiego rynku. Czy ma być miejscem spotkać, czy obiektem historycznym do zwiedzania, jakie ma pełnić funkcje nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców - dodała.