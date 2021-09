EcoHarmonogram – bezpłatna aplikacja dostępna dla mieszkańców Kalisza

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu Android). Wystarczy wejść na swoim Smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie należy wybrać miasto, w którym się mieszka oraz wpisać ulicę. Dla mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne na oficjalnym serwisie informacyjnym Miasta Kalisza oraz na stronie internetowej www.orlistaw.pl

Aplikacja EcoHarmonogram to usługa internetowa, która zapewnia dostęp do harmonogramu odbioru odpadów na obszarze miasta, podpowiada, jak prawidłowo segregować śmieci, podaje informacje na temat działalności PSZOK i innych miejscach, gdzie można przekazać odpady. Za pomocą aplikacji można także sprawdzać jakości powietrza w Kaliszu. Aplikacja stanowi także przewodnik ekologiczny. Umożliwia np. przesyłanie zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk, nieodebranych odpadów, niewłaściwej segregacji – informuje Kancelaria Prezydenta Miasta.

Aplikacja EcoHarmonogram oferuje:

- darmową aplikacje na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną

o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie miasta,

- prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,

- powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,

- szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,

- informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,

- kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych

w mieście,

- informacje jak należy sortować odpady,

- wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,

- gry edukacyjne dla najmłodszych,

- informacje o stanie powietrza w mieście.