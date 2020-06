Egzamin ósmoklasistów. Dziś test z języka polskiego. ZDJĘCIA

Egzamin miał rozpocząć się punktualnie o godzinie 9, ale niewykluczone, że w niektórych szkołach doszło do niewielkiego spóźnienia. Uczniowie wchodzili do szkoły w maseczkach i bezpiecznym dystansie, a w środku była im mierzona temperatura. Dopiero wtedy mogli pojedynczo wejść na salę, usiąść na swoim miejscu i zdjąć maseczkę.

Test z języka polskiego to pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Wynik będzie miał wpływ na rekrutację do szkoły średniej. Na rozwiązanie około 20 zadań uczniowie mają 120 minut. Zadania mają formę zamkniętą i otwartą.

W środę, także o godz. 9 ósmoklasiści zdawać będą matematykę, a w czwartek - język obcy nowożytny.