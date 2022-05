Egzamin ósmoklasisty. Dziś matematyka. Jakie nastroje panowały wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu? ZDJĘCIA

W kaliskich szkołach do egzaminu przystępuje w sumie 1356 ósmoklasistów. My odwiedziliśmy w środę uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Kalisz, gdzie dzisiaj zdawało ich 135, w tym 12 uczniów z Ukrainy, z oddziału przygotowawczego. Jak dodaje Waldemar Olszyna, dyrektor placówki, Marcel Skrzypiecki - jeden z uczniów - jest laureatem konkursu i ma wolną drogę do szkoły ponadpodstawowej.

- Język polski uczniom nie sprawił trudności, większy stres mają przed matematyką. Życzę im połamania piór i żeby dostali się do swoich wymarzonych szkół - mówi Waldemar Olszyna, dyrektor SP 8. - Po wstępnych rozmowach z uczniami wiemy, że większość chce iść do szkół technicznych - WSK czy Technikum im. św. Józefa. Ale wiele osób chce również iść do liceów ogólnokształcących.

Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca br., a zaświadczenia dostaną tydzień później - 8 lipca. Będą na nich dokładne informacje dotyczące wyniku procentowego oraz skali centylowej dla egzaminu z każdego zdawanego przedmiotu.