Egzamin ósmoklasisty. Prezydenci życzyli uczniom powodzenia. Zobacz jakie były tematy. ZDJĘCIA

Z pierwszych doniesień uczniów wynika, że na egzaminie pojawiło się "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza oraz opowiadanie "Artysta" Sławomira Mrożka. Z kolei jako wypowiedź pisemną ósmoklasiści mieli do wyboru - napisanie opowiadania o spotkaniu z ulubionym bohaterem lub przemówienia o tym, czy książki dają mądrość.

Podczas kolejnych dwóch dni uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I-VIII. Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać.