Egzamin ósmoklasisty. W jakich nastrojach byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu? ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

We wtorek, 24 maja, o godz. 9 uczniowie kaliskich szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasistów. Maraton potrwa do 26 maja. Ósmoklasiści muszą zdać w pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym te same przedmioty co maturzyści - język polski, matematykę i język obcy.