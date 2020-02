Ekologiczne zajęcia „Dbam o środowisko, w którym mieszkam” w bibliotece w Żelazkowie FOTO

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza do udziału w warsztatach "Laboratorium Sztuki"

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina serdecznie zaprasza do zapisów do "Laboratorium Sztuki". Projekt to cykl warsztatów, twórczych wyzwań i działań edukacyjnych dla młodzieży, ale także dorosłych.