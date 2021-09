Energa MKS Kalisz - Chrobry Głogów. Rusza sprzedaż biletów na pierwszy domowy mecz

Zbliża się trzecia seria PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych, ale będzie to dopiero pierwszy mecz kaliskich szczypiornistów we własnej hali w nowym sezonie. Do tej pory z wyjazdów na teren faworytów, do Zabrza i Puław, kaliska drużyna przywiozła trzy cenne punkty. Zwłaszcza wyjazdowy mecz w Puławach, z aktualnymi brązowymi medalistami mistrzostw Polski spotkał się z euforią samych zawodników, a także kaliskich kibiców.

Szansa na zobaczenie szczypiornistów Energa MKS-u Kalisz w akcji na żywo będzie już w najbliższą niedzielę. Do Kalisza przyjedzie ambitny i odmłodzony zespół Chrobrego Głogów, który w pierwszych dwóch seriach zdobył cztery punkty.

Cena biletu normalnego to 20 złotych. Ulgowy kosztuje 10 złotych.

ZOBACZ TAKŻE: