Energa MKS Kalisz. Marek Szpera przedłużył kontrakt z kaliskim zespołem

Marek Szpera przedłużył kontrakt z MKS-em Kalisz na kolejne dwa lata. W poprzednim sezonie zawodnik był jednym z najmocniejszych punktów drużyny. W klasyfikacji najlepiej asystujących zajął czwarte miejsce w PGNiG Superlidze z wynikiem 148. ostatnich podań, mimo opuszczenia sześciu spotkań. Na koniec sezonu, został wybrany przez redakcję WP Sportowe Fakty do najlepszej siódemki sezonu.

Szpera jest wychowankiem Ostrovii Ostrów Wielkopolski, w barwach której występował do 2009 roku. Później przeniósł się do Stali Mielec, stając się kluczowym zawodnikiem drużyny, która w 2012 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski i występowała w Pucharze EHF.

Przed dołączeniem do ekipy Energa MKS Kalisz w 2018 roku, Marek Szpera reprezentował jeszcze przez dwa lata MMTS Kwidzyn, z którym również znajdował się w górnej części tabeli. Zawodnik ma też na koncie występy w reprezentacji kraju. Pierwszy raz został powołany do kadry narodowej 4 stycznia 2013 roku, na mecz z

Niemcami. Z czasem przestał być powoływany, ale do gry w biało-czerwonych barwach wrócił w 2017 roku reprezentując Polskę do dziś. Jego występ w Mistrzostwach Europy w 2020 roku zatrzymała kontuzja.