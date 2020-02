Energa MKS Kalisz napędziła strachu Grupie Azoty Chemik Police. ZDJĘCIA

Kaliszanki wygrały premierową partię i próbowały pójść za ciosem. Niestety, w kolejnych trzech setach lepsze były już rywalki i to one zgarnęły komplet punktów. W środowym spotkaniu na ławce trenerskiej kaliskiego zespołu nie mógł zasiąść Jacek Pasiński, który z powodu czterech żółtych kartek został odsunięty na jeden mecz. Zastąpił go jego asystent Marcin Widera.

- Poza ostatnim setem, w którym przeciwnik wyraźnie odjechał, to oglądaliśmy naprawdę kawał walki. Strasznie fajnie pomagała w tym wszystkim publiczność, dziewczyny bardzo żyły spotkaniem. Grając z zespołem, który ma takie warunki i takie zawodniczki, jest na pierwszym miejscu w tabeli, to to spotkanie absolutnie nie przynosi nam żadnej ujmy, a walka, którą pokazaliśmy jest dobrym prognostykiem na poniedziałek, na ostatni mecz, który jest bardzo ważny dla układu tabeli - powiedział II trener Energi MKS Kalisz.