Energa MKS Kalisz przegrywa z Azotami Puławy. Zabrakło skuteczności. ZDJĘCIA

W pierwszej połowie tylko jednej drużynie, i to z wielkim trudem, udało się uzyskać dwucyfrową zdobycz bramkową. Azoty do przerwy prowadziły 10:9, a bohaterami tej części meczu zostali bramkarze – Mateusz Zembrzycki z Puław i Mikołaj Krekora z Kalisza. Obaj wybronili kilka sytuacji sam na sam, a zdobycie bramki momentami wydawało się zadaniem nieosiągalnym dla graczy rywalizujących drużyn.

Pierwsze minuty drugiej odsłony to gra bramka za bramkę. Z czasem jednak to puławianie zaczęli dyktować warunki na parkiecie. W szeregach kaliskiego zespołu nadal mnożyły się błędy w rozegraniu i przede wszystkim brak skuteczności.

- W pierwszej połowie nasza nieskuteczność nie pozwoliła nam inaczej ustawić tego spotkania. Niestety, to przeciwnik prowadził do przerwy, nieznacznie, ale ten scenariusz mógłby być inny. Druga połowa pokazała już siłę Azotów. W wielu fragmentach ataku pozycyjnego byliśmy bezradni i to trzeba przyznać. Ale chylę czoła przed zespołem. Serce jakie zostawili na parkiecie , walka, którą zaprezentowali, myślę będzie procentować w kolejnych meczach - ocenił Paweł Noch, trener Energa MKS Kalisz.