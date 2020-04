Energa MKS Kalisz stawia na Polaków. W zespole nie będą już grać obcokrajowcy

- Dzisiaj musimy zadbać o to, żeby pieniądze inwestowane w polski sport, często pochodzące z budżetów miast, spółek Skarbu Państwa trafiały z powrotem do polskiego budżetu. Obecnie współpraca, zarówno z firmami o ogólnopolskim zasięgu, jak i lokalnymi przedsiębiorcami jest kluczowa. Tak samo dla klubu, jak i samych firm. W obecnych czasach dbałość w doborze partnerów może okazać się jeszcze ważniejsza. Dzięki odpowiedniej współpracy możemy od nowa napędzić naszą gospodarkę, minimalizując efekty kryzys. To od nas zależy, w jakiej sytuacji będziemy za kilka miesięcy - dodaje prezes Energa MKS-u Kalisz

Wojtyła dodaje, że klub jest w ciągłym kontakcie z dotychczasowymi partnerami, ale zamierza poszukać kolejnych możliwości do wartościowej współpracy, decydując się na współpracę wyłącznie z polskimi przedsiębiorstwami.

- Już dzisiaj podjęliśmy rozmowy z polskimi firmami, które będą ubierać zawodniczki, zawodników oraz sztab szkoleniowy w przyszłym sezonie. Obecnie jesteśmy blisko podpisania umowy na przyszły sezon z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej z Kalisza, które będzie zapewniało transport dla naszego klubu. Również prowadzimy rozmowy z polskimi ubezpieczycielami czy też polskimi firmami zaopatrującymi sportowców w sprzęt. W ten sposób chcemy docenić polski biznes. Jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom, którzy do tej pory nas wspierają – podkreśla prezes Wojtyła.

Klub z Kalisza będzie w dalszym ciągu przykładał dużą wagę do szkolenia dzieci i młodzieży, co w obecnej sytuacji odgrywa dużą rolę dla przyszłości polskiego sportu. W MKS-ie w przyszłym sezonie szansę mają dostać młode siatkarki, wychowanki klubu. Dotychczas świetnie radziły sobie w rozgrywkach juniorskich, wygrywając potrójne mistrzostwo Wielkopolski we wszystkich kategoriach wiekowych i będące w grze o medale mistrzostw Polski aż do momentu przerwania rozgrywek przez PZPS. Klub będzie chciał wykorzystać ten potencjał.