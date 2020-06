ESTA do USA – jak przejść przez wszystkie formalności?

Czym jest ESTA?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) jest elektronicznym systemem, za którego pośrednictwem można otrzymać zgodę na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Działa w całości Internetowo i jest operowany przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych, które zobowiązuje się do rozpatrywania składanych za jego pośrednictwem wniosków w czasie nie dłuższym niż 3 dni. Pamiętajmy więc, aby po pozwolenie zgłosić się przynajmniej 72 godziny przed planowanym wylotem.

Jak przygotować się do przejścia formalności w systemie ESTA?

Pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać, chcąc dostać autoryzację na czasowy pobyt w Stanach Zjednoczonych, jest odwiedzenie oficjalnej strony internetowej systemu i zapoznanie się z wymaganiami. Warto odnotować przy tym konieczność bycia obywatelem Polski (albo innego kraju członkowskiego Programu Ruchu Bezwizowego), ale też ograniczenie czasu trwania podróży wynoszące 90 dni. Posiadając wciąż ważną wizę i paszport nie musimy korzystać z całego systemu.

Przejście przez formalną stronę pozyskiwania zgody na pobyt w USA warto zacząć też od przygotowania tego, czego system będzie od nas wymagał. Konieczne jest posiadanie ważnego adresu e-mail, na który zostaną nam wysłane stosowne dokumenty, ale i paszportu. Przygotujmy się również na opłatę, przy czym za samo złożenie wniosku zapłacimy jedynie 4$ - gdy tylko zostanie on pomyślnie rozpatrzony, będziemy musieli dopłacić 10$.

W nietypowych i nieszablonowych sytuacjach system zażąda od nas dodatkowych danych - może poprosić o nasz NIP, nazwę naszego pracodawcy oraz jego numer telefonu, ale też, chociażby dane osoby, u której będziemy się zatrzymywać w Stanach. Choć dzieje się to tylko w wybranych przypadkach, warto to wszystko mieć w pogotowiu.

Wypełnianie wniosku o autoryzację

Tuż po przygotowaniu wszystkich niezbędnych danych i informacji, możemy przejść do samego zgłoszenia. To odbywa się za pośrednictwem jednego formularza, który krok po kroku żąda od nas wszystkich danych, które wcześniej sobie przygotowaliśmy. W międzyczasie zadaje nam również pytania na temat samej podróży, ale też jej celów oraz naszego związku ze Stanami Zjednoczonymi. To, w jaki sposób na nie odpowiemy definiuje konieczność dostarczenia mu dodatkowych danych (o których wspomnieliśmy już wcześniej).

Po podaniu wszystkich wymaganych informacji będziemy mogli je sprawdzić oraz ewentualnie poprawić - na końcu procesu z kolei będziemy musieli dokonać zapłaty. Użyjemy do tego albo karty płatniczej, albo też portfelu internetowego PayPal.

Pomoc w uzyskaniu wizy ESTA do USA uzyskacie na stronie https://estavisa.pl/