Eurojackpot 2022. Rekordowa wygrana w powiecie krotoszyńskim. Ktoś zgarnął 213 mln złotych!

Eurojackpot 2022. Rekordowa wygrana

Mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego prawidłowo wskazał 5 z 50 i 2 z 12 liczb i jako jedyny w Europie trafił. Tym samym skasuje rekordową wygraną 45 mln 691 tysięcy 514,80 euro, czyli 213 mln 584 tys. 986,00 zł

Dotychczasowy rekord sprzed roku - 206,55 mln został tym samym pobity! Dodajmy, że Polak jako jedyny w Europie trafił 5+2. Piątki, ale z jedną liczbą dodatkową lub ani jedną wytypowało kilka osób w Niemczech, Czechach, Finlandii i Szwecji, ale ich wygrane są liczone "tylko" w tysiącach.

Co można kupić za 213 milionów? Można by było kupić dwa samochody marki Bugatti La Voiture Noire. W zasadzie nie można by było, bo firma wyprodukowała tylko jedną sztukę, która poszła za 18,7 mln dolarów! Bardziej dostępny jest najdroższy Mercedes AMG Project One, który "w salonie" kosztuje 2,5 mln $.