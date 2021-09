Europejskie Dni Dziedzictwa w Kaliszu. Co z tej okazji szykuje Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu?

W piątek, 10 września o godzinie 12 nastąpi otwarcie wystawy "Smaki i smaczki dawnego Kalisza".

- To wystawa reklam i ogłoszeń publikowanych w kaliskiej prasie oraz szyldów kaliskich firm produkujących żywność przygotowana przez Filię nr 4 MBP - tłumaczy Robert Kuciński, dyrektor książnicy.

Będzie można także zobaczy Jejmość M., cykl podcastów przygotowanych przez Dział Zbiorów Specjalnych MBP w Kaliszu poświęcony historii kaliskiego ziemiaństwa. Monika Sobczak-Waliś opowiadając o dziejach poszczególnych rodzin zabierze słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który tak malowniczo opisała m. in. Maria Dąbrowska w "Nocach i dniach". Pierwsze dwa odcinki poświęcone zostaną rodzinie Doruchowskich herbu Niesobia. Wędrując śladami jej członków udamy się m. in. do Malanowa, Mycielina, Kalisza, a także na daleką Ukrainę. Premiera dwóch pierwszych odcinków: 15 oraz 17 września w mediach społecznościowych MBP.