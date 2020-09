Europejskie Dni Dziedzictwa w Kaliszu. Sprawdź, co nas czeka

Koncert performatywny Tomasza Wolffa „Ciało – krew, pot i łzy”

11 września, godz. 18.30 - Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego, ul. Górnośląska 66

Koncert jest rozwinięciem instalacji wizualno-dźwiękowej o tym samym tytule. Muzyka stała się kolejnym krokiem w artystycznych działaniach Tomasza Wolffa. "Droga" rozpoczęła się od fascynacji malarstwem, które na samym początku było osią twórczości. Potem zafascynowała Artystę grafika projektowa i użytkowa, następnie sztuka oparta na obrazie ruchomym, aż w końcu wszystko dopełnił dźwięk.

Podróż Tomasza Wolffa przez te wszystkie dziedziny sztuki opiera się o ten sam mechanizm. Nakładanie kolejnych warstw, kolorów, fotografii, typografii, obrazów i dźwięków to "Moja Droga" do efektu finalnego. Wiele kolejnych prób, by dotrzeć do celu. Mnogość różnych DRÓG do osiągnięcia efektu.

Aleja Dam i Dyktatorów – seria 9.internetowych odcinków filmowych