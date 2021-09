Europejskie Dni Dziedzicwa w Kaliszu. Hyde Park w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina ZDJĘCIA

Spotkanie prowadził Bartosz Zimniak. Każde wystąpienie, a chętnych nie brakowało, było nagradzane kawałkiem tortu, bowiem 11 września przypadła również rocznica urodzin patrona galerii.

- Postrzegaliśmy go jako ciepłego, pięknego człowieka - wspominał sylwetkę Jana Tarasina Marek Rozpara, były wieloletni szef galerii. - Mieliśmy potężną tremę, gdy pojechaliśmy do niego, aby uzyskać zgodę na to, by galeria nosiła jego imię. Odparł, że przecież mamy wielkiego grafika - Kulisiewicza. Kilkanaście razy z nim rozmawiałem i w końcu się udało.