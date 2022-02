Fabryka fortepianów "Calisia" 31 lat temu została zabytkiem. Zobacz ten piękny obiekt ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

18 lutego 1991 roku Fabryka Fortepianów i Pianin "Calisia" została wpisana do rejestru zabytków. Przez wiele lat, od 2007 roku, piękny obiekt niszczał. Teraz to hotelowo-biznesowe Calisia One.