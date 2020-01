Ferie 2020 w Kaliszu. Zajęcia w Aquaparku, książnicy, Domu Sąsiedzkim czy filharmonii. Miasto przedstawiło ofertę na ferie zimowe

Już w najbliższy poniedziałek w całej Wielkopolsce rozpoczną się ferie zimowe. Z tej okazji miasto i instytucje publiczne przygotowały liczne atrakcje z myślą o najmłodszych mieszkańcach, ale nie tylko.

Książnica Pedagogiczna zaprasza w dniach 27–31 stycznia. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 8-10 (11) lat. Codziennie w godz. 8.30-14.30 odbywać się będą warsztaty i inne zajęcia związane z poznawaniem biblioteki i tajników pracy bibliotekarza. Będzie też wspólne czytanie i rozwiązanie krzyżówek, zagadek, łamigłówek. Zapisy i informacje na stronie kp.kalisz.pl, FB oraz pod numerem 62 757 13 21. OSRiR organizuje „Akademię sportową”. Uczestnicy: dzieci i młodzież z kaliskich szkół w wieku 6-18 lat. Termin: 27–31.01. Godziny zajęć: 9-13. Miejsce: OSRiR - hala lekkoatletyczna, ul. Łódzka 19-29. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W programie: gry i zabawy rekreacyjne, piłka siatkowa, koszykowa, basen, zajęcia o charakterze profilaktycznym. Organizatorzy zapewniają drugie śniadanie i sprzęt do prowadzenia zajęć. Regulamin „Akademii Sportowa” jest dostępny na stronie www.osir.kalisz.pl. Ferie w Domu Sąsiedzkim. Warsztaty plastyczne, konstruktorskie, wokalne, kulinarne czy teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat. Codziennie od 10 do 13. Po warsztatach jeszcze przez dwie godziny będzie czas dla dzieci. Przygotowany jest kącik rysunkowy, do dyspozycji będą gry i zabawki. Liczba uczestników ograniczona, zapisy przez wiadomość na FB, mailowo (domsasiedzkikalisz @gmail.com) lub bezpośrednio w DS. Zajęcia są bezpłatne. O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń. Udział dzieci w warsztatach wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

Ferie z Galerią Tarasina. 4 lutego o godzinie 12 organizatorzy zapraszają dzieci w wieku 9-13 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach plastyczno-fotograficznych przed pomnikiem Adama Asnyka. Budowane będą kompozycje inspirowane obrazami Jana Tarasina. Zgłoszenia pod numerem: 516-190-221. Ferie z biblioteką. Na cały czas ferii specjalną ofertę przygotowała Biblioteka Główna MBP im. A. Asnyka przy ul. Legionów 66. „Biblioteczna Dżungla Zagadek” szlakiem Stefana Szolca-Rogozińskiego zaprasza podróżników w wieku od 6 do 12 lat. Preferowane są małe grupy od dwojga do sześciorga dzieci. W trakcie zabaw dzieci pozostają pod opieką bibliotekarzy. Udział w zabawach jest bezpłatny. Zgłoszenia: 62 7530263. Dodatkowe zajęcia dla dzieci na czas ferii zimowych przygotowała Filia nr 5 przy ul. Złotej 26-28: we wtorki (28.01 i 4.02), w godz. 11-13 kolorowanki z bajkowymi postaciami, warsztaty tworzenia zakładek, głośne czytanie; w czwartki (30.01 i 7.02), godz. 11–13 bajkowe kalambury i czytanie bajek Disneya.

Ferie z Aquaparkiem. Aquapark proponuje karnet za 35 zł, który obejmuje: 2 godziny zabawy na basenie, 1 godzinę jazdy na łyżwach i grę w bowling dla 2 osób. Promocja ważna od poniedziałku do piątku w czasie ferii (27.01-7.02), w godzinach otwarcia basenów, kręgielni oraz lodowiska. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów do ukończenia 26. roku życia. Oferta ważna z aktualną legitymacją. Gra w bowling upoważnia dwie osoby do rozegrania jednej gry. Usługa dostępna w okresie ferii od poniedziałku do piątku od 12 do 17. Ferie z OKP Wieża Ciśnień. Wystawa „W kręgu ognia” autorstwa Włodzimierza Ćwira, Mariki Bider i Marty Joanny Olejniczak. Zwiedzanie w dniach 27-30.01. Oprowadzania kuratorskie o godz.: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30. W soboty 25.01. i 1.02. w godz. 10.00-14.00 w pracowni plastycznej odbędą się warsztaty artystyczne. Koszt 40 zł (1 dzień).

Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert MAGIA KINA do Sali Koncertowej 31 stycznia o 19.30. Prezentowane będą polskie piosenki czarno-białego kina w symfonicznych aranżacjach Marcina Mirowskiego. Wstęp biletowany. Szczegóły na filharmoniakaliska.pl. Ferie z MKS. Dzieci, młodzież i studenci mogą bezpłatnie (za okazaniem legitymacji) uczestniczyć w meczach Pucharu Polski, Ligi Siatkówki Kobiet oraz PGNiG Superligi. Mecze: 24 stycznia (Torus Wybrzeże Gdańsk, Puchar Polski), 25 stycznia (ENEA PTPS Piła, liga), 1 lutego (PGE Vive, liga), 3 lutego (Volley Wrocław, liga). Pozostali kibice bilet 10 zł. Do 24 lutego na kaliskim Rynku będzie również funkcjonowało lodowisko mBanku.

