Ferie na Zawodziu w Kaliszu - "Budujemy gród" MOZK

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na "Zimę na Zawodziu". Zajęcia będą odbywały się w dwóch terminach i dla dwóch grup wiekowych. W dniach 27-31 stycznia zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat, w terminie 3-7 lutego młodzież, w wieku od 10 do 13 lat. Zajęcia będą odbywały się codziennie, w godzinach od 10 do 13.