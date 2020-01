Ferie zimowe w Kaliszu. Sprawdź, jakie propozycje czekają na Twoje dziecko

Już za dwa tygodnie rozpoczną się ferie zimowe. Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem ofert, przygotowanym przez miejskie instytucje kulturalne i sportowe, a także inne instytucje w dniach od 27 stycznia do 9 lutego.

Znajdą się tu propozycje dla miłośników książek, muzyki, tańca, sztuki plastycznej i sportu. Prawie wszystkie zajęcia są bezpłatne, poza niektórymi ofertami aquaparku i usług komercyjnych organizatorów. Ferie z OSRiR

„Akademia sportowa” UCZESTNICY: dzieci i młodzież z kaliskich szkół 6-18 lat

TERMIN: od 27.01.2020 r. – do 31.01.2020 r.

GODZINY ZAJĘĆ: od 9.00 do 13.00

MIEJSCE: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - hala lekkoatletyczna ul. Łódzka 19-29

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY - w programie: gry i zabawy rekreacyjne, piłka siatkowa, piłka koszykowa, basen dla osób, które umieją pływać, zajęcia o charakterze profilaktycznym,

- organizatorzy zapewniają drugie śniadanie (drożdżówka, napoje),

- organizator zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć,

- rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia.

UWAGA:

Regulamin ferii zimowych w mieście „Akademia Sportowa” jest dostępny na stronie www.osir.kalisz.pl

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Ferie z Aquaparkiem Dla tych osób, które chcą spędzić aktywnie ferie, Aquapark proponuje karnet za 35,- zł. Karnet uprawnia do skorzystania z 2 godzin zabawy na basenie, 1 godziny jazdy na łyżwach i grę na bowling dla 2 osób! Promocja ważna jest od poniedziałku do piątku w czasie ferii (od 27 stycznia do 07 lutego), w godzinach otwarcia basenów, kręgielni oraz lodowiska. Propozycja skierowana jest do indywidualnych klientów a dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Oferta ważna jest z aktualną legitymacją. Gra na bowling upoważnia dwie osoby do rozegrania jednej gry. Usługa jest dostępna w okresie ferii od poniedziałku do piątku od 12.00 do 17.00.



Ferie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu

W Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66, otwarta będzie "Biblioteczna Dżungla Zagadek". Organizatorzy zapraszają dzieci do pokoju zagadek w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, terminy uzgadniane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 62 7530263.

Serdecznie zapraszamy dzieci do pozostałych placówek MBP, gdzie istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczania książek. Filie pracują od poniedziałku do piątku, godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej biblioteki: www.mbp.kalisz.pl. Największy zasób literatury dziecięcej znajduje się w Oddziałach Dziecięcych- Filii nr 1, Filii nr 5 oraz Filii nr 9 (tutaj dodatkową atrakcją są gry planszowe do skorzystania na miejscu). Ferie z Ośrodkiem Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza miłośników sztuki na wystawę pt. „W kręgu ognia" autorstwa Włodzimierza Ćwira, Mariki Bidner, Marty Joanny Olejniczak.

Zwiedzanie wystawy w dniach 27 - 30.01. 2020 r. Oprowadzania kuratorskie odbywać się będą o godz.: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30. A w soboty 25.01. 2020 r. oraz 01.02. 2020 r. w godz. 10:00 - 14:00 w pracowni plastycznej Wieży Ciśnień odbędą się warsztaty artystyczne. Koszt zajęć 40 zł (1 dzień). Ferie z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu Warsztaty Światy równoległe W dniu 4 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 organizatorzy zapraszają chętnych do wzięcia udziału w warsztatach plastyczno-fotograficznych przed pomnikiem Adama Asnyka. W czasie warsztatów budowane będą kompozycje inspirowane obrazami Jana Tarasina, które zostaną uwiecznione na wspólnych fotografiach. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 62 766 43 40. Ilość osób ograniczona. Ferie z Młodzieżowym Domem Kultury

„Akademia artystyczna” UCZESTNICY: dzieci z kaliskich szkół 6-12 lat

TERMIN: od 27.01.2020 r. – do 31.01.2020 r.

GODZINY ZAJĘĆ: od 9.00 do 13.00

MIEJSCE: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Teatralna 3

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

- w programie: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, modelarskie, zabawa karnawałowa, kino, lodowisko, turniej gier planszowych, zajęcia o charakterze profilaktycznym,

- organizatorzy zapewniają drugie śniadanie (drożdżówka, napoje),

- organizator zapewnia niezbędne materiały do prowadzenia zajęć,

- rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia. UWAGA:

1. Wyrażenie chęci uczestnictwa dzieci w proponowanych zajęciach można zgłaszać w terminie do 24.01.2020 r. telefonicznie 62/7672521 lub osobiście w sekretariacie MDK w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach w ramach „Ferii Zimowych w Mieście” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ferii, który jest dostępny w MDK i na stronie mdk.kalisz.pl.

3. Liczba miejsc ograniczona.

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Ferie z Filharmonią Kaliską

która zaprasza na koncert MAGIA KINA do Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 19.30. Prezentowane będą polskie piosenki czarno-białego kina w symfonicznych aranżacjach Marcina Mirowskiego. Wstęp biletowany Ferie z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Nasza propozycja dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych to:

- warsztaty musicalowe z Fundacją Musicamp (od 27.01. do 31.01.)

- warsztaty komiksowe (od 03.02. do 07.02.)

Na WARSZTATY KOMIKSOWE zapraszamy dzieci i młodzież w wieku: 9 – 18 lat

Informacja będzie dostępna na stronie www.ckis.kalisz.pl. Ferie z Kaliskim Klubem Sportowym Włókniarz 1925 Kalisz KKS Włókniarz 1925 Kalisz organizuje wypoczynek dla 45 uczestników w wieku 5 do 12 lat w dniach 3-7.02.2020 r. Oprócz zajęć, gier i zabaw, uczestnicy będą mieć zapewniony obiad, wodę i inne napoje.

Koszt udziału w półkoloniach to 295 zł, a zapisywać się można za pośrednictwem adresu mailowego paulina.wesolowska@kkskalisz.com.pl oraz w siedzibie klubu (trybuna zachodnia Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Stowarzyszenie Stacja Inspiracja organizuje wypoczynek dla 30 uczestników w dniach 27-31.01.2020 r. Caritas Diecezji Kaliskiej organizuje wypoczynek dla 20 uczestników w dniach 3-7.02.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec organizuje

półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 7-10 lat w terminie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 43 w godz. 7:30-15:00. Dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę.

Zapisy w godz. 8:00-15:00 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 39 tel. 62 765-35-45 Akademia Aktywnego Dziecka MartaFit.pl. oraz OSRIR, ul. Łódzka 29 w Kaliszu proponują półkolonie

Pięciodniowy pobyt dziecka na sportowych półkoloniach trwa od godziny 8:00 do 16:00. koszt pięciodniowego pobytu dziecka na półkoloniach wynosi 341,00 pln.

Dzieci mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i trenerów sportu i rekreacji ruchowej, pełne wyżywienie w postaci obiadu dwudaniowego dla aktywnych dzieci oraz inne sportowe atrakcje. W ramach zajęć przewidziane są: nauka pływania na basenie, zabawy w wodzie w Aquaparku, gry i zabawy sportowe tj. piłka nożna, badminton, koszykówka, siatkówka, unihokey, codzienna poranna rozgrzewka, gimnastyka, taniec, zumba. Szczegóły pod numerem telefonu: 508 190 001. Akademia piłkarka Reissa zaprasza na półkolonie piłkarskie w Kaliszu Dla wszystkich tych, którzy ferie zimowe chcą spędzić aktywnie. Półkolonie skierowane są do wszystkich chłopców i dziewczynek w wieku 6 – 14 lat. W programie: treningi piłkarskie dostosowane do poziomu zawodników, nauka techniki piłkarskiej (zwodów, technika strzału), turnieje i mecze. Ponadto organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji, w tym między innymi: seans filmowy w kinie, turniej w kręgle, korzystanie z pływalni a także konkursy i zabawy, które sprawią, że nie będzie ani chwili na nudę.

Półkolonie piłkarskie składają się z dwóch etapów. Pierwsza – poranna, której główną częścią jest trening piłkarski oraz druga, czyli wyjście na dodatkowe atrakcyjne zajęcia. Ramowy dzienny plan półkolonii: 7:30 - 8:30 Zbiórka

8:30 - 10:30 Trening piłkarski

10:30 - 11:00 Drugie Śniadanie

11:00 - 15:00 Atrakcja

15:00 - 16:00 Obiad

16:00 - 16:30 Odbiór dziecka

polkolonie@akademiareissa.p BRAIT organizuje półkolonie z przygodą inspirowaną Narnią

zajęcia rozwiną w dzieciach myślenie innowacyjne, myślenie twórcze, wyobraźnię, pomogą w rozwiązywaniu problemów. Dzieci nabędą umiejętność współpracy w grupie. Terminy półkolonii:

Pierwszy turnus— od 27 do 31 stycznia

Drugi turnus— od 3 do 7 lutego https://brait.pl/polkolonie

