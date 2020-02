Feryjny Turniej Szachowy. Kaliszanie wiedli prym ZDJĘCIA

W poszczególnych grupach czołowe miejsca zajęli:

Do lat 8

1. Aleks Grubski (KTS Kalisz)

2. Sebastian Kocerka (KTS Kalisz)

3. Franciszek Kolanowski (KSz Orły Pleszew)

1. Aniela Kowalska (KTS Kalisz)

2. Helena Pisula (KTS Kalisz)

3. Julia Gustowska (UKS Dragon Smolice)

do lat 12

1. Piotr Sibila (KTS Kalisz)

2. Dawid Gustowski (UKS Dragon Smolice)

3. Wojciech Mruk (OTSz Ostrów Wlkp.)

1. Anna Jeziorska (KTS Kalisz)

2. Gabriela Zawadzka (KTS Kalisz)

3. Emilia Jeziorska (KTS Kalisz)

do lat 18

1. Szymon Klaska (KTS Kalisz)

2. Bartosz Podębski (KTS Kalisz)

3. Filip Duszczak (KTS Kalisz)

1. Ewa Barwińska (KTS Kalisz)

2. Weronika Wawrzyniak (KTS Kalisz)

3. Diana Franek (KTS Kalisz)

3. Zuzanna Jędrzejewska (KTS Kalisz)