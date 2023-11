Festiwal błędów w Częstochowie. Sromotna porażka KKS-u Kalisz

Jednak to KKS Kalisz jako pierwszy mógł zdobyć gola. W 4 minucie, po długim podaniu za plecy obrońców Skry, piłkę dostał Bartłomiej Putno , który jednak przegrał pojedynek z częstochowskim golkiperem. W 17 minucie Nestor Gordillo egzekwował rzut wolny z 22 metrów, czyli z miejsca, w którym wcześniej został sfaulowany. Hiszpan ładnie uderzył, podkręcił piłkę, która, przy przy biernej postawie bramkarza Skry, trafiła w słupek. Cztery minuty potem, po prostopadłym podaniu między kaliskimi obrońcami, futbolówka trafiła do Jana Ciućki , który strzałem z 16 m pokonał Macieja Krakowiaka . Kilka minut potem mogło być 2:0, ale kaliski bramkarz obronił groźny strzał z dystansu.

Mecz w Częstochowie tradycyjnie toczył się bez udziału kibiców i na sztucznej murawie. Wydaje się, że ten drugi aspekt był ważny dla postawy kaliszan, którzy popełniali proste, trudne do zrozumienia błędy. Miejscowi ochoczo je wykorzystywali, a okazji nie brakowało.

17. kolejka kończyła pierwszą rundę rozgrywek. Ewentualna wygrana oznaczała dla KKS-u Kalisz awans na drugie miejsce w tabeli. Z kolei częstochowian trzy punkty przenosiły do strefy barażowej. Niestety, to oni cieszyli się z gładkiej wygranej 4:1.

Co się odwlecze... KKS-iacy rzucili się do ataku, a w 25 minucie gospodarze skontrowali i po dwóch podaniach piłka dotarła do Przemysława Sajdaka, który podwyższył na 2:0. W 33 minucie piłkę stracił Adam Dębiński, zaś akcję zakończył strzałem w poprzeczkę Piotr Nocoń.

W 39 minucie czerwoną kartką ukarany został Paweł Ozga. Trener KKS-u zatrzymał piłkę, która wychodziła na aut, ale wyszedł przy tym z wyjątkowo wąskiej strefy technicznej. Sędzia był nieubłagany. Tymczasem w 44 minucie po raz drugi trafił Ciućko, korzystając z tego, że piłkę podarował gościom Mateusz Gawlik. W doliczonym czasie gry I połowy piłkę przed polem karnym KKS-u stracił Mateusz Wysokiński. Ciućko miał okazję na hat-tricka, ale piłkę zmierzająca do pustej bramki wybił Bartosz Kieliba.