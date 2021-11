Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Za nami drugi dzień 48. odsłony jazzowej imprezy ZDJĘCIA

Muzycznym preludium sobotniego wieczoru był występ Agi Derlak i jej septetu. Dobra, festiwalowa atmosfera przeniosła się późno w nocy do klubu festiwalowego w Calisia One. Wystąpił tam Witold Janiak Trio oraz Kuba Banaszek Quartet. Choć na scenę dali się zaprosić także muzycy z USA. Sobotnia odsłona jam session zakończyła się o 4 nad ranem utworem Alicji Keys "If I ain't got you". Zainicjowała go Ola Mońko Allen, a dołączyli do niej muzycy sekcyjni od Orrina Evansa i Helen Sung, gitarzysta z tria Witka Janiaka, a pod koniec z popisem wokalnym dołączył perkusista od Kuby Banaszka. W niedzielę czeka nas wielki finał 48. odsłony jazzowego święta w Kaliszu.

- W sumie trudno powiedzieć, co będzie najmocniejszym akcentem wieczoru. RGG obchodzi swoje 20-lecie i wydaje nowy materiał. Greczynka Tania Giannouli i jej trio grają fascynujący, nawiązujący do muzyki folkowej jazz, ale prawdziwą bombą będzie chyba jednak Helen Sung, Amerykanka chińskiego pochodzenia, z którą zagra ze swoim kwartetem, a dodatkowo z Atom String Quartet - mówi Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.