Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert "Komeda symfonicznie"

Koncert na kwartet jazzowy (trąbkę, fortepian, kontrabas, perkusję) i orkiestrę symfoniczną to 80 minut muzyki w monumentalnej aranżacji Leszka Kułakowskiego - twórcy nowoczesnego jazzu w Europie, kompozytora muzyki do 60 filmów - m.in. Romana Polańskiego. w programie znalazły się między innymi utwory: Kołysanka "Sleep Safe and Warm" z filmu Rosemary's Baby, ballada z filmu „Nóż w wodzie”, Kattorna, Svantetic, Ballad for Bernt, Crazy Girl, Wygnanie z raju, Cul de Sac.

Bilety w cenie: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy) i 15 zł - melomani do lat 18. Rezerwacja pod numerem telefonu 62 757 07 48

