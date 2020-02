Filharmonia Kaliska zaprasza na walentynki z klezmerami

Zespół Di Galitzyaner Klezmorim nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze. Poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością tworząc przestrzeń wypełnioną szeroką gamą barw i emocji. Klasyczne, akademickie wykształcenie artystów także nie pozostaje bez znaczenia. Dbałość o dźwięk i wirtuozeria w połączeniu z dużą wrażliwością muzyczną, nadają utworom estetycznie wysublimowaną postać.

Podczas koncertu wykonane zostaną utwory w wersji na zespół i orkiestrę smyczkową. Filharmonia zaprasza 14 lutego o godz. 19.30. Bilety w cenie 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy), a melomani do lat 18 - 15 zł. Rezerwacja pod numerem telefonu 62 757 07 48.

