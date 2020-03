Filharmonia w Szczecinie zagra koncert on-line. Zapraszamy na Facebook kalisz.naszemiasto.pl

Hiszpański pianista Joaquín Achúcarro, to żywa legenda, geniusz fortepianu, wytrawny artysta i niezwykła osobowość muzyczna. Światowej sławy dyrygent Zubin Mehta porównuje jego grę do wirtuozerskich wykonań Artura Rubinsteina. W hołdzie dla niego Europejska Unia Astronomiczna jego imieniem nazwała małą planetę 2131.

Joaquín Achúcarro współpracował z najznakomitszymi dyrygentami, m.in. z Claudio Abbado i Yehudi Menuhinem. Znalazł się na liście „The 100 Most Beautiful Piano Recordings of All Time”, stworzonej przez prestiżowe francuskie wydawnictwo „Diapason”, obok tak wielkich nazwisk, jak Glenn Gould, Martha Argerich, Krystian Zimerman. Nagrał ponad 30 płyt z muzyką klasyczną. Gra baskijskiego pianisty charakteryzuje się poetyckim dźwiękiem, czystą techniką, daleką od ekstrawaganckich wykonań.

Podczas koncertu wystąpią:

✪ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie

✪ Joaquín Achúcarro - fortepian

✪ Rune Bergmann - dyrygent