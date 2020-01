Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu wróci na swoje miejsce

Jeszcze niedawno władze miasta deklarowały, że będą szukać nowej siedziby dla filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Tymczasem, jak poinformował wiceprezydent Kalisza, rozpoczęły się prace związane z odzyskaniem mienia i pomieszczeń przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, które ucierpiały wskutek eksplozji bankomatu w lipcu 2019 roku. Zniszczeniu uległ wówczas sprzęt elektroniczny, uszkodzone zostały meble, a liczący ok. 14 tys. egzemplarzy księgozbiór i pomieszczenia filii zanieczyszczone zostały pyłem szklanym, który stwarza zagrożenie dla zdrowia, może prowadzić do zwłóknienia i uszkodzenia pęcherzyków płucnych.

- Pragnę uspokoić mieszkańców osiedla Dobrzec, którzy chętnie korzystali z filii nr 16. Biblioteka wróci do swojej siedziby. Stanie się to najprawdopodobniej w drugim kwartale roku - mówi wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Prace obejmują odnowienie księgozbioru, mebli i wyposażenia oraz czyszczenie i mycie pomieszczeń zakończone ozonowaniem przestrzeni użytkowej, a także niezbędną utylizację odpadów. Tego zadania podjęła się wskazana przez ubezpieczyciela firma, specjalizująca się w restytucji mienia po pożarach i zalaniach - łódzka spółka Belfor Polska. Zabezpieczony księgozbiór i wyposażenie biblioteki trafią do specjalistycznych pomieszczeń firmy, w których przywrócone zostaną do stanu poprzedniego. Koszt usługi, według sporządzonej kalkulacji, przyjętej przez ubezpieczyciela, to ponad 90 tys. zł. Prace mają potrwać od 8 do 10 tygodni. Po ich zakończeniu przeprowadzone zostanie malowanie pomieszczeń, a następnie inwentaryzacja zasobu i wyposażenia filii.