Finał WOŚP 2020 w Kaliszu. 401 tysięcy zł - rekordowa kwota zebrana podczas 28. Finału Orkiestry

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera w tym roku środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

- Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych dzieci. Będziemy się skupiać przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia - czytamy na stronie fundacji Jurka Owsiaka.

Potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne urządzenia medyczne. Należą do nich: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe.

- Cel 28. Finału WOSP obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów - czytamy na www.wosp.org.pl.