Finał WOŚP w Kaliszu 2020. Program imprezy. Sprawdź, co można wylicytować

Finał WOŚP w Kaliszu to także akcja poboru krwi. Będzie ona prowadzona w godzinach od 15.30 do 19.00, a specjalny ambulans stanie przed wejściem do hali Arena Kalisz. Odbędzie się także wystawa „Calisia RC Team”, a godzinie 20.00 rozbłyśnie tradycyjne światełko do nieba.

Podczas koncertu finałowego na scenie zobaczymy Kasię Moś.