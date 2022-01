Finał WOŚP w Kaliszu. Przyjdź i podziel się cząstką siebie podczas akcji krwiodawstwa

Dostępność krwi to bezpieczeństwo nas i naszych najbliższych. Krew pozostaje ciągle niezastąpionym, a równocześnie najczęściej stosowanym lekiem ratującym ludzkie życie i zdrowie. Każdego dnia na krew czekają chorzy, ofiary wypadków, pacjenci wymagający zabiegu. Do każdej operacji musi być zabezpieczona odpowiednia ilość krwi. Czasami wystarczy kilka jednostek. Jednak podczas skomplikowanych zabiegów, przeszczepów potrzeba od kilku do kilkudziesięciu litrów.

Rocznie w Polsce dokonuje się ok. 1,7 mln przetoczeń krwi, co minutę potrzebny jest litr krwi! Średnio 1 na 10 osób hospitalizowanych wymaga transfuzji krwi. Każdego dnia, niezależnie od pory roku. Jedyną „fabryką” i źródłem tego bezcennego leku ciągle pozostaje drugi człowiek. A jedna jednostka krwi może uratować życie nawet 3 osób.

Akcję krwiodawstwa organizuje PCK w Kaliszu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Urzędem Miasta Kalisza.